Cuando no hay gobierno amigo

Alberto núñez Feijóo lleva tiempo advirtiendo del maltrato que recibe Galicia en el reparto de fondos que hace el Gobierno de Pedro Sánchez. Alguna cifra había dado ya. Pero ayer puso más datos sobre la mesa tras analizar el Consello un informe al respecto. El resultado es que Galicia sólo ha recibido el 5,2 % de los fondos COVID distribuidos desde Moncloa, cuando de acuerdo al sistema de financiación le correspondería el 6,2 %. Pero es que el número aún es peor si a esos fondos territorializados (15.882 millones) se le suman los que se reserva el gobierno central para gestión propia. Al final, Galicia se queda solo con un 2 %. En román paladino, 828 millones de euros que no son moco de pavo y que hasta pueden comprometer el ritmo de la recuperación económica de Galicia. Expuestos los datos, lo que queda es la duda de si Galicia estará pagando la factura de no tener en Madrid un Gobierno amigo o, dicho de otro modo, si la coalición de PSOE y Unidas Podemos no aplica criterios justos en el reparto de los dineros o utiliza los fondos que gestiona y distribuye para contentar a los suyos, pagar favores y amarrar apoyos que le hagan más fácil sobrellevar la legislatura. Lo lamentable es que si la duda es razonable no es Feijóo ni el Partido Popular gallego quien pagará las consecuencias. La factura recaerá en los de siempre: el pueblo llano, que se dice.