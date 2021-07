Cuando Sar bautiza como ‘Pepiño’ a un malagueño, por algo es

HASTA SIEMPRE Si la Liga Endesa fuese la NBA, y el Multiusos de Sar el pabellón de los Lakers, seguramente en su techo ya estaría colgada la camiseta del Monbus Obradoiro, con el número 44, que durante siete temporadas defendió con su alma un malagueño llamado Pepe Pozas. Un detalle resume el enorme hueco que se ha ganado en la afición del Obra, en Santiago; el que ahora deja: pasa a la historia como Pepiño Pozas... él, malagueño. Como en el histórico del club compostelano quedan, y que pase quien pueda batirlos, sus récords: el de partidos jugados con el Obra, el que más pases de canasta dio, el que más balones recuperó. Pero hay cosas que no salen en la estadística. No saldrá el de mensajes lanzados en las redes sociales para lamentar la salida del club del gran capitán. No saldrá el cariño, tremendo, que supo ganarse Pepiño.