música Suele ocurrir que demasiada gente se empeña en buscar parecidos sin caer en la cuenta de que, nuestra huella genética lo demuestra, no hay dos personas iguales. En el mundo del arte es una muy mala costumbre. No fueron pocos los que insistieron en señalar a Pili Pampín como una nueva Ana Kiro. Pueden parecer semejanzas pero no iba a ser dos gotas de agua. Esa insistencia acabó por perjudicar a la artista de Calo que tiene muchos otros registros. Y muy distintos a la recordada cantante. Pili vuelve a demostrar su versatilidad con la colaboración que hizo con Ortiga, uno de los artistas referentes en la música alternativa. La versión que hacen juntos de Eu chorar chorei demuestra que la cantante de Calo es una número uno y que todo lo que toca lo mejora. Su paso por los distintos programa de TVG es otro buen ejemplo.