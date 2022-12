¿Cuántos parados hay en España?

España cerró noviembre con buenas noticias para el mercado laboral. En unas fechas tradicionalmente malas para la creación de puestos de trabajo y en medio de las incertidumbres derivadas de la crisis de precios, el número de desempleados cayó en 33.512 –962 en Galicia–, en el segundo mayor retroceso en este período de toda la serie histórica. El país da así continuidad a unos treinta días anteriores que ya fueron esperanzadores y encara la campaña navideña por debajo de la barrera de los tres millones – 2.881.380– de inscritos en el antiguo Inem. Sin embargo, la euforia que se desprende por parte del Gobierno, especialmente del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, hay que tomarla con cautela, pues como en las encuestas del CIS, que siempre dan ganador a Pedro Sánchez, las cifras oficiales incluyen una importante cocina. Así lo advirtió la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que de números algo sabe, confirmando que a cierre del pasado octubre –no los últimos datos sino los anteriores– había 441.000 fijos discontinuos inactivos que no se contabilizaron por el SEPE y que si se hubieran tenido en cuenta elevarían el total “efectivo” hasta los 3,35 millones. Unos recelos que comparten otros centros de estudios como BBVA Research, el Círculo de Empresarios, EsadeEcPol, Funcas y el IEE, que piden más transparencia. Hay que recordar al respecto que la reforma laboral obliga a sustituir los contratos de muy corta duración por modalidades indefinidas. Así en lo que va de 2022 se firmaron unos dos millones de fijos discontinuos, de los que una elevada porción no están realmente trabajando ni cobrando, pero tampoco se les computa como demandantes de una colocación durante estos periodos de inactividad, lo cual es un factor que distorsiona. Por tanto, hay que hacer el análisis con perspectiva. La cara de la moneda es que sobre el papel hay ya más gente en el tajo que antes de la pandemia. Igualmente, la mayoría de quienes estaban acogidos a un ERTE fueron reabsorbidos. Señales positivas en un momento en el que la economía está decreciendo. Pero hay una sensación, compartida por los expertos, de cierto trilerismo con las altas, las bajas y los porcentajes para que caigan del lado que más interesa. ¿Cuántos parados hay en España? ¿Realmente coinciden con los registrados en los servicios públicos? No está del todo claro.