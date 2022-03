Cuenta atrás para medidas atrasadas

Contienen el aliento los sectores productivos, todos, a la espera del Consejo de Ministros de este martes. Es el que está llamado a despejar las dudas sobre la acción o inacción de este Gobierno comandado por Pedro Sánchez, porque de lo que no hay discusión posible es que se podían haber tomado antes. También se podía haber sido más claro, e incluso por veces más contundente, porque en muchos casos se dejó hacer a los piquetes del transporte lo que quisieron en un paro aún no desactivado que podría seguir haciendo muchísimo daño al sector productivo gallego. La imagen que circula por las redes sociales de un policía nacional en el Puerto de Santa María, en Cádiz, que asiste sin mover un dedo mientras asaltan el camión cargado de marisco y mejillones de una empresa gallega es elocuente. Desde la Xunta advertía del serio problema el vicepresidente segundo y conselleiro de Economía, Francisco Conde, quien también espera menos samba, y más trabajar, y de que el Ejecutivo central presente actuaciones buenas para todos tras semanas haciendo anuncios. La situación es crítica, de eso no cabe duda. Las empresas siguen parando, mandando a la gente de vacaciones o al ERTE por la crisis económica, energética, de materias primas y materiales y el paro logístico. Hay que resolver el problema para ayer y no seguir mareando la perdiz. Mañana puede ser tarde.