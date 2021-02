¿qué más evidencias necesitan nuestros gobernantes –Pedro Sánchez, sí, pero también los presidentes de las comunidades autónomas– para activar el mecanismo de las ayudas directas a los sectores más maltratados por la pandemia? Pedimos ayer en este espacio editorial –y no fue la primera vez– que las administraciones públicas pasasen de las buenas intenciones a los hechos contantes y sonantes. Nos reafirmamos hoy en que ese es el camino para amortiguar los daños del COVID en el tejido productivo. No se trata solo de rasgarnos las vestiduras porque España sea el país de la Unión Europea que menos ayudas inyecta en relación a su PIB, mientras la tercera ola de contagios tiene confinados en la uci a la hostelería, al comercio y al turismo. De lo que tenemos que tomar nota aquí, con urgencia, es de la hoja de ruta que siguen las grandes potencias del continente, que se resume en su despliegue de una eficaz red tejida con ayudas directas, rebajas fiscales, subsidios y préstamos a las empresas. Se trata de apuntalar los ERTE –el paraguas que nos salva de regresar al infierno de los cinco millones de parados– y la financiación a través de créditos ICO –que poco o nada solucionan a la mayoría de pequeños empresarios– con inyecciones en vena de dinero. Es el modelo keynesiano de la liquidez, que abrazan desde Francia hasta Estados Unidos, pasando por Italia, el Reino Unido y la (casi) siempre ortodoxa Alemania. Hagamos cuentas: el Gobierno de Macron enarboló la bandera del cueste lo que cueste para aprobar un paquete de hasta trescientos mil millones en créditos garantizados por el Estado, y otro de ochenta y siete mil millones en ayudas a empresas y trabajadores. Estados Unidos ha activado desde marzo tres macroprogramas de estímulos –en total, cinco billones de dólares–, además de cubrir a los ciudadanos más precarios con cheques y cupones de alimentos. Italia aprobó inyecciones en la economía por cien mil millones, y Gran Bretaña incluye subvenciones directas –hasta diez mil euros para cada negocio de hostelería– en su plan de casi cuatrocientos mil millones. Alemania, otrora apóstol de la austeridad, dedica setecientos cincuenta mil millones, el mayor paquete de ayudas de su historia, a proteger empleos y empresas. ¿Y España? Aquí esperamos como agua de mayo los ciento cuarenta mil millones del fondo de recuperación europeo. Mientras llegan, no podemos aguantar con parches tibios. La pandemia exige planes de choque para mantener con respiración asistida a los sectores más castigados. Europa nos enseña el camino a seguir, cueste lo que cueste.