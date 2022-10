¡Cuidado con los patinetes!

SON UN MEDIO DE TRANSPORTE rápido, silencioso, ecológico, económico, pero también... peligroso. No cabe duda. Y así lo confirman las estadísticas de siniestralidad, que ya han llevado a muchos ayuntamientos a frenar la proliferación de patinetes eléctricos por los problemas que generan en la circulación. No se trata de simples caídas, sino de accidentes mortales en algunos casos. Por lo tanto, hay que ser prudentes. Cabe recordar que para conducir estos vehículos motorizados no es necesario contar con ningún carné o permiso y por tanto tener un conocimiento de las normas básicas de circulación. Cuando fueron novedad fueron muy bien recibidos en las grandes urbes, donde los desplazamientos a veces son una tortura por el denso tráfico o las complicaciones para estacionar. Los patinetes eléctricos se presentaron como una alternativa de última generación, óptima y de futuro. Pero los problemas comenzaron cuando algunos conductores no dudaban en desplazarse a toda pastilla por las aceras. Y, claro, empezó a leventarse la ola de atropellos y denuncias, y con ella los dolores de cabeza de quienes circulaban sin ningún tipo de seguro que pudiese hacerse cargo de daños a terceros. Roma, París, Marís, Barcelona, Londres... El patinete está completamente integrado en el parque móvil público de muchísimas ciudades. También Santiago se plantea ahora integrarlo en el plan de la movilidad del futuro, añadiéndolo a las previstas estaciones de bicicletas eléctricas. Recemos al Apóstol para que el proyecto salga bien y no se convierta en un quebradero de cabeza.