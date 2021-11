Cuidar un espacio emblemático

santiago Desde hace ya muchos años el parque compostelano de la Alameda se ha convertido en un punto neurálgico en la ciudad, y no solo por su posición como enlace entre el casco histórico, la zona universitaria, y los demás barrios del entorno. El gran pulmón de la ciudad sirve de lugar de esparcimiento y ejercicio para residentes y visitantes, y aunque ya no es escenario como en tiempos de los tradicionales paseos ciudadanos, su utilización es masiva prácticamente a todas horas. Pero el tiempo pasa para todos, y el cuidado del parque necesitaba una planificación. Los arreglos parciales que se fueron acometiendo en él a medida que la necesidad obligaba no evitaron que en muchos aspectos se echara de menos una actuación conjunta, una planificación organizada de las labores necesarias, que no se limitan únicamente al cuidado de sus numerosas especies vegetales. La redacción de un Plan Director, tantas veces demandada y anunciada, parece que ahora va a hacerse realidad, y que esta céntrica zona verde va a contar, primero con un diagnóstico a fondo, y después con una serie de actuaciones programadas que permitan mantenerlo en su máximo esplendor. A partir de ahí, será necesario adoptar una serie de medidas, de planes de rehabilitación que requerirán la búsqueda de financiación, pero también establecer toda una serie de usos que garanticen que este emblemático espacio se mantenga en condiciones para que los ciudadanos puedan seguir disfrutándolo muchos años más. Seguramente habrá polémicas, como cuando se trasladó la feria de ganado, y su ubicación lo ha convertido en base de numerosas actividades, pero habrá que buscar un necesario equilibrio entre la conservación y la utilización. Pero al menos las decisiones que se adopten estarán avaladas por los correspondientes estudios especializados, y los debates tendrán datos fiables sobre los que plantearse; con el corazón, pero también con el cerebro.