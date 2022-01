Daños colaterales del coronavirus

A MEDIA MAÑANA DEL DÍA DE REYES, Sanidade comunicaba que 59.691 gallegos estaban contagiados por covid, 3.235 más que el día anterior, de los cuales 378 tuvieron que ser ingresados en hospitales, 53 en UCI y 325 en planta. Lo habitual de estos días. Unas horas antes la conselleira de Infraestructuras, Ethel Vázquez, anunció que había dado positivo, mientras que el delegado del Gobierno, José Miñones, y el vicepresidente primero, Alfonso Rueda, también se sumaban a esa lista, que este viernes habrá superado los 60.000 infectados. A esta cifra habrá que multiplicar, como mínimo, una media de seis contactos directos y un número indeterminado de casos sospechosos para comprobar que las personas obligadas a guardar cuarentena se dispara a cotas inasumibles para mantener la capacidad productiva y una cierta normalidad en las empresas. El dato de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo, relativo a diciembre, indica que solo en Galicia se registraron 24.100 bajas laborales, un incremento del 618% con respecto a noviembre. Y la bomba vírica provocada por la ómicron aún no había explosionado. No es un caso aislado de nuestra comunidad: la media del aumento en España está a la par con un 632%. Las mutuas de accidentes hablan, y es textual, de “un verdadero tsunami de bajas laborales que no tiene visos de remitir en las primera semanas de enero”. Lo más grave es que la oleada de bajas está afectando en mayor medida a los servicios básicos y sanitarios, el caso de los 14 centros de salud del área de Vigo con limitaciones es paradigmático: no se pueden cubrir las bajas de tanto personal infectado. No son los únicos. Las plantillas de policías, bomberos o conductores del transporte público sufren mermas que ponen en peligro su normal funcionamiento. Sesenta mil contagios es más del doble del pico más alto alcanzado en las cinco oleadas anteriores y la variante ómicron, con más capacidad de transmisión, avanza imparable en un escenario ideal para su propagación: menos restricciones en unos días con mayor interacción social entre los ciudadanos. En medio del tsunami del que hablan los mutualistas aflora una gran noticia, es en el grupo etario de los mayores de sesenta años donde se está produciendo el menor porcentaje de nuevos casos. Ahí prácticamente ya se inoculó la tercera dosis, síntoma inequívoco de que las vacunas funcionan y, por tanto, es preciso acelerar la inmunización. Debe hacerse –de hecho se hace ya, y Galicia es un ejemplo– cueste lo que cueste; es la única manera de evitar que colapse la actividad en las empresas y se produzca el temido crac que arrastre al precipicio a la economía española.