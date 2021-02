Daños colaterales que también hay que atender

RECUPERACIÓN La pandemia está dejando tras de sí un largo reguero de problemas económicos a muchos sectores, que han visto paralizada su actividad por las restricciones para frenar los contagios, y que se encuentran con el terrible problema de tener que hacer frente a los gastos sin tener posibilidad de ingresos. En las últimas semanas, en Santiago hemos tenido una buena muestra con las manifestaciones de sectores como el de la hostelería, reclamando soluciones para evitar verse abocados a un cierre, precisamente cuando mejores eran las perspectivas por la celebración de un Xacobeo que, por mucho que se prolongue, no acaba de empezar. Pero también hay otros sectores que no han tenido que bajar la persiana por las restricciones sanitarias pero que corren serio peligro, porque sí se han restringido, y mucho, sus clientes. Sobre todo por los problemas de movilidad y los económicos, una parte reales, pero otros también debidos a la incertidumbre sobre la evolución de la situación, dos factores que impulsan a recortar gastos. Es el caso de la caída en las ventas del sector del automóvil que hoy recoge este periódico, y que debería ser motivo de atención por parte de los poderes públicos. La pandemia impondrá importantes cambios en el panorama económico a los que es preciso estar atentos, ahora, tratando de ayudar a todos los sectores a soportar el bache para mantener la estructura sin que nadie se quede en el camino. Pero también pensando que la lucha contra el virus se puede ganar, se ganará, y que cuando se supere, la recuperación tendrá que llevarse a cabo empezando por poner el motor nuevamente en marcha. No podemos soportar más persianas cerradas de manera definitiva, porque detrás hay muchas familias, personas con nombre y apellidos.

Beatriz Castro. Periodista