De buenas palabras no se vive

Existen estudios científicos de prestigiosas universidades, entre ellas la de Harvard, de los que se infiere que las personas optimistas multiplican las posibilidades de vivir más tiempo. Esta gente, se explica, actúa de forma saludable, come mejor, hace ejercicio... y además los investigadores señalan que la expectativa de que sucederán buenas cosas ayuda a controlar problemas complejos. Todo parecen ventajas, pero hay que insistir en un matiz: sólo con pensar en positivo no se atraen inversiones, ni se crean puestos de trabajo, ni se fija población en el rural. Tampoco se dinamiza una comarca ni las familias son capaces de llegar a fin de mes a base de buen rollo. Para lograr todo eso, además de cordialidad, es necesario que las administraciones faciliten la llegada de recursos cuando se ponen sobre la mesa planes serios, solventes y que cumplen estrictamente con los objetivos de sostenibilidad y respeto al medio ambiente. Por eso, aunque se agradece que la vicepresidenta económica, la coruñesa Nadia Calviño, acudiese este viernes a la Comunidad con ganas de agradar y su mejor sonrisa, se hecha de menos algún compromiso concreto con las iniciativas industriales gallegas que aspiran a obtener fondos Next Generation. El presidente de la Xunta, durante el almuerzo de trabajo que ambos celebraron en el Hostal dos Reis Católicos de Santiago, señaló explícitamente tres, los más “potentes”, remarcó Alfonso Rueda, tal y como sugirió en su día el Gobierno de cara a facilitar el reparto: la planta viguesa de automoción Stellantis, a la cabeza entre las más productivas de Europa, la futura fábrica de fibras textiles de Altri en Palas de Rei, en la que la provincia de Lugo tiene depositadas enormes esperanzas, y el plan de Showa Denko para una factoría de grafito en A Coruña que no se puede dejar escapar. Todas son ideas maduras, viables y enmarcadas en el reto de transformar actividades económicas muy importantes hacia la digitalización o el uso de energías limpias, pero que la ministra despachó nada más que con la promesa de trabajar codo con codo para aprovechar la lluvia de millones de la UE. “A veces pienso que el plan de recuperación parece hecho para Galicia”, remarcó como guiño, para a continuación dejar claro que todas las CCAA presentaron propuestas interesantes. Las formas fueron exquisitas. Pero de buenas palabras no se vive.