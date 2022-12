De cabeza cara un futuro distópico

“... E din que chove”. Unha vez máis, as rúas da capital galega enchéronse onte de estreleiras, bandeiras e cartaces que denunciaban que a comunidade merece un futuro mellor, coma sempre. Unha manifestación convocada polo Bloque por unha saída “xusta e galega” da crise de prezos, pero que ben podería ser cidadá e sen cores políticas, porque na sensatez non cabe falar nin de esquerdas nin de dereitas, e ante familias enteiras que non chegan a fin de mes, non cabe máis lóxica que a razón. Vemos como a luz bate récords de custes ao mesmo tempo que grandes empresas baten récords de ganancias. Como a gasolina case duplica o seu prezo pero as empresas petroleras teñen este ano máis marxe de beneficios ca nunca. Un mundo que semella que cada vez está máis preto de ser gobernado por multinacionais, pero no que se alguén propón unha medida que rescate á maioría social, é metafóricamente apedreado baixo o gran insulto: ‘comunista’. Quizais é hora de repensar os fundamentos do sistema, de lexislar pese a quen lle pese, poñendo por enriba de todo o benestar dunha cidadanía que cada día que pasa ve como leite sobe máis de prezo, como non pode acudir ao médico nun país que non fai moito presumía de ter unha das mellores sanidades do mundo, e como ten que esperar cada vez máis anos para se quera pensar que mercar unha casa é unha posibilidade.