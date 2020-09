De la mano tendida de Feijóo a la mano tendida de Pontón

nos gustaría apostar sobre seguro cuando decimos que el clima de mano tendida en el Pazo do Hórreo abre posibilidades reales de entendimiento entre el Gobierno de Feijóo y la oposición de Ana Pontón y Gonzalo Caballero. No va a ser fácil, por supuesto que no, pasar de las buenas palabras y la mejor voluntad a los hechos vía acuerdos de país, quizás más necesarios que nunca, pero la crisis del covid ofrece al menos una oportunidad y a ese clavo ardiendo deberíamos agarrarnos. Para empezar, la líder nacionalista responde con más mano tendida al ofrecimiento del inquilino de Monte Pío y de Pedro Puy. Ella lo justifica en que la complejidad del momento requiere respuestas pensadas desde Galicia, rectificar las políticas que lastran el futuro de la gente y trabajar para fraguar acuerdos útiles a toda la sociedad. Estamos seguros de que Feijóo y Caballero comparten, en lo fundamental, este diagnóstico y nos parece que los tres grandes líderes tienen espacio más que suficiente para tejer consensos que superen las viejas recetas aplicadas tras el crac financiero de 2008 y durante los penosos años de sangre, sudor y lágrimas de la Gran Recesión. Creemos, además, que los tres pueden coincidir en que no saldremos de las garras de la pandemia con una nueva ración de recortes y sí con otro modelo económico que se sostenga en pilares sólidos: la investigación, la innovación, la captación de talento, la ecología y la reindustrialización de los sectores estratégicos. En esta hoja de ruta tienen Feijóo, Pontón y Caballero suficientes puntos en común para avanzar de la mano. No les será nada fácil, por contra, pactar un modelo de financiación que abra la puerta al controvertido convierto económico por el que suspira el BNG, o convertir el Igape en el gran banco público gallego. Es ahí –también en la reforma del modelo energético– donde don Alberto, doña Ana y don Gonzalo tienen que tirar de pragmatismo y generosidad para aparcar lo que les separa, que no es poco, y trabajar codo con codo en sacar adelante lo que les une, que algo es. El clima de diálogo que propiciaron Feijóo y el sólido portavoz del Grupo Popular fue la gran noticia de la sesión de investidura. La sociedad gallega acogió con esperanza el cambio de guión en las relaciones entre Xunta y oposición. Sería una muy mala noticia que los brotes verdes del diálogo y la bendita concertación se marchitasen a las primeras de cambio. La petición del Bloque de crear una comisión parlamentaria para la reactivación económica y social de Galicia, debería ser un paso en la buena dirección, si no fuese porque Pontón lo da por libre, sin negociar con PPdeG ni con PSdeG. Nunca las prisas han sido buenas consejeras.