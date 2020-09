quizás sí que tenemos que hacer frente con urgencia al enormísimo reto de reinventar esta España barrida por el covid. Quizás nuestro sistema de salud pública no era tan bueno como nos gustaba presumir, y por eso se ha hundido en su mayor crisis, tras los recortes y la precariedad de los años salvajes de la Gran Recesión. Quizás nunca consigamos sacudirnos episodios tan dolorosos y sonrojantes como el de los miles de mayores que murieron sin asistencia en las residencias, abandonados durante las semanas infernales del confinamiento. Quizás, en fin, nuestros gobernantes se hagan fuertes en las trincheras de la politiquería, tirándose los trastos a la cabeza, en lugar de trabajar para tender puentes que permitan combatir al coronavirus desde el territorio del diálogo, la colaboración y la unidad. Pongamos la lupa en la batalla de Madrid, por ejemplo. Porque es una batalla con todas las letras y contaminada por intereses partidistas, un enfrentamiento feroz, que nos produce espanto, entre el Gobierno de la nación y el de esa comunidad que es la zona cero de la pandemia. Dice Adrián Barbón, presidente de Asturias, que, “con los datos de Madrid, yo ya habría solicitado el estado de alarma”; y lo dice con la legitimidad de quien gobierna una de las escasas autonomías –Galicia está entre ellas, digámoslo con alivio– que mejor están conteniendo el avance de la pandemia. Todo apunta a que Pedro Sánchez se prepara para tomar el control de Madrid, si Isabel Díaz Ayuso no rectifica. Estamos en un escenario tóxico –¿de Madrid al infierno?– en el que el uno y la otra se pasan la patata caliente de un confinamiento que puede pasarles factura social y económica. La presidenta madrileña solo está dispuesta a cerrar los municipios con más de quinientos contagios por cada cien mil habitantes si se sigue el mismo criterio en toda España. En eso, en exigirle al ministro Salvador Illa criterios comunes para confinar territorios, no le falta razón a la señora Díaz Ayuso. Entretanto, Ignacio Aguado, su vicepresidente, intenta poner una pizca de cordura en tamaño dislate, pide al Ejecutivo central “un alto el fuego político” y le traslada al titular de Sanidad la necesidad de continuar con las reuniones. Receta diálogo y colaboración, o sea, pero Sánchez y Ayuso se enredan en la dialéctica bélica. Nos parece la peor de las opciones cuando el planeta acaba de rebasar el techo simbólico y estremecedor del millón de vidas arrebatadas por el covid. Poco más nos queda, visto lo visto, que la esperanza de las vacunas para reconquistar algo parecido a la normalidad.