hoy da comienzo en el Monte do Gozo una nueva edición del festival de música O Son do Camiño, que a lo largo de tres días reunirá en el complejo compostelano a más de cuarenta artistas procedentes de varios países y a más de cuarenta mil espectadores por jornada. Aplausos, pues, para los promotores y organizadores de dichos conciertos, que además supieron reaccionar con una rapidez extraordinaria ante el grave contratiempo que supuso el accidente registrado a pie de pista cuando los operarios estaban montando el escenario principal, una mole de muchas toneladas que se vino abajo y provocó seis heridos, dos de ellos graves. La profesionalidad de los empleados de Grúas Norte, que retiraron la enorme estructura en un tiempo récord, y la de quienes se encargaron de montar el nuevo escenario ha hecho posible que el festival se vaya a celebrar tal y como estaba previsto pese a que no pocos agoreros lo daban por perdido. Hoy es un día de celebración por lo que somos capaces de hacer en Galicia cuando el empuje sustituye al derrotismo, y de aplaudir también el coordinado y eficaz plan de emergencia que se puso en marcha de inmediato para rescatar a los operarios heridos y trasladarlos al hospital en apenas unos minutos gracias al despliegue de una decena de ambulancias y hasta un helicóptero. De música hablaremos otro día, cuando el telón baje definitivamente y los asistentes den sus opiniones. Para gustos se hicieron los colores, eso es evidente, pero destacar a C. Tangana, Rigoberta Bandini y Nathy Peluso, entre otros, como lo más de lo más de la creación moderna da mucho qué pensar. Y no muy bien.