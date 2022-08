¿De verdad el ahorro energético es tarea de todos?

Concienciar a la población de que apague la luz, modere el uso de la refrigeración o esté atenta cuando abre y cierra la puerta requiere de normas, pero también de una importante dosis de persuasión. Además de esquivar la dependencia de Rusia y las amenazas de Putin o rebajar el recibo en plena espiral inflacionista, que no son malas razones, los españoles deben comprender por qué tienen que pasar calor en verano, fresquito en invierno o acometer reformas en sus tiendas u hogares. Y lo mejor para ello es ofrecerles explicaciones, datos y sobre todo confianza, en lugar de un trágala. Desgraciadamente, la fiabilidad no es una de las características que mejor definen al Gobierno. Más bien, lo que hace único al presidente es decir una cosa y hacer justo la contraria. Pedro Sánchez cambia de posición más que de chaqueta, mientras no prohiba usarla. Lo hizo cuando afirmó que sería incapaz de dormir si tuviera que formar una coalición con Podemos. También tras recalcar que no habría indultos para los líderes del procès. Y desde luego después de enfatizar que no enviaría armas a Ucrania. Hace escasas semanas, el inquilino de La Moncloa volvía a las andadas al aseverar que “el ahorro energético es tarea de todos”. Pero una vez más, las palabras van en una dirección y los hechos en otra, como demuestra la aprobación, sin consultar con nadie, de un decreto ley que tendrán que cumplir las comunidades, los ayuntamientos y las empresas y que responde al compromiso con la Unión Europea de rebajar el gasto en un 7%. A falta de cifras que justifiquen por qué hay que poner el aire acondicionado a 27 grados, la calefacción a un máximo de 18, sin atender a las peculiaridades de cada zona, o apagar los escaparates, desde La Moncloa se opta por la imposición manu militari, provocando un nuevo choque con las CCAA –a las que en la reunión con la ministra Teresa Ribera se aclararon pocas dudas– que amenaza con desembocar en una ola de recursos ante los tribunales. A las quejas de falta de consenso se unen además denuncias de imprecisiones jurídicas que aconsejan, según las autonomías, aplazar la entrada en vigor del texto. La respuesta, por contra, es otro no rotundo a cualquier modificación. Con estas cartas, el objetivo de ser más eficientes energéticamente es común. Pero su aplicación, frente a las promesas, no está siendo cosa de todos.