¿Debería apoyar el PP la reforma laboral?

EN UNA ENTREVISTA con Salvador Sostres en la que el titular principal era “He descubierto el fin de semana”, Mariano Rajoy fue el primero que dijo con claridad que el gran acuerdo con patronal y sindicatos para derogar la reforma laboral, presentado por la vicepresidente segunda, Yolanda Díaz, era una simple operación de maquillaje que apenas afecta al diez por ciento de la norma. La propia ministra de Trabajo reconoció que no pudo incorporar a ésta aspectos que no se contemplan, a pesar de figurar en la hoja de ruta de Unidas Podemos. Lo cierto es que la modificación de la reforma de Fátima Báñez pasó el tamiz de la mayor parte de los empresarios y las exigencias de los halcones de Bruselas que rechazaban ir más allá, como pretendían Díaz y los sindicatos en temas como mayores indemnizaciones por despido de trabajadores.

El acuerdo no gusta nada a los habituales socios del Gobierno de Pedro Sánchez ni a los partidos de la izquierda. ERC y Bildu mostraron su rechazo y no garantizan apoyo cuando pase por el Congreso, por lo que el PSOE intensifica la presión para que el PP, al menos con su abstención, permita sacar adelante una reforma que no disgusta a buena parte del electorado popular. Incluso dentro del propio partido son muchos los que piden a Pablo Casado que no descarte esa posibilidad una vez comprobado que el texto de la reforma está muy lejos de los anuncios de la vicepresidenta segunda y se acerca más a los postulados que siempre defendió Nadia Calviño.

Pero el presidente del PP no está dispuesto a moverse del rechazo frontal. Reconoce Casado que solo una parte pequeña de la norma laboral de su partido se verá afectada, pero se descuelga con una pregunta, “¿Porque solo deroguen un 10% tenemos que apoyarla?”, y una tajante negativa como respuesta. Su argumento es, precisamente, “ya sabemos que es un bluf para la izquierda” y pretende sacar partido de esas diferencias entre el PSOE y sus socios y obligar al Ejecutivo a asumir sus propuestas.

Desde el equipo económico de Mariano Rajoy se enviaron mensajes al actual presidente del partido para que apoye en el Congreso esta norma al considerar “que consolida los acuerdos nucleares de nuestra reforma de 2012”, tal y como dijo el expresidente en la entrevista. Pablo Casado tiene claro que la estrategia de confrontación le llevará a Moncloa, aunque quizás no está valorando bien el coste que puede suponer una dependencia de Vox, con unos líderes cada día más envalentonados y exigentes. Debería recordar el líder del PP que en demasiadas ocasiones el remedio es peor que la enfermedad.