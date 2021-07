Decidir el futuro es cosa de todos

fondos. No es ninguna novedad afirmar que el reparto de miles de millones de euros siempre genera tensión. Un tira y afloja que en el caso de los fondos Next Generation era previsible que se trasladase no sólo a los responsables de cada iniciativa sino a las comunidades. El impacto de la COVID obliga a que cada territorio luche por intentar atraer todas las inversiones posibles, pues eso contribuirá a encarar la reconstrucción con más posibilidades. La decisión de asignar las propuestas – que el Gobierno central se reserva– será compleja y siempre habrá quien se queje. Por eso, tal y como pide Alberto Núñez Feijóo, es imprescindible que los criterios sean diáfanos. Cristalinos, para que nadie piense que el inquilino de La Moncloa, con tal de quedarse en el poder, actúa en función de sus alianzas parlamentarias. Transparencia sin matices que, lamentablemente, hoy no se da. Una política que no sólo contribuye a generar suspicacias en cuanto al destino de los recursos, sino también a la valía de los proyectos. Todo ello teniendo en cuenta que Europa no va a regalar nada y que cada billete que caiga de Bruselas habrá que pagarlo durante generaciones. Doblegar la pandemia, tanto a nivel sanitario como económico, va más allá de unas siglas o un presidente. El éxito o el fracaso es cosa de todos. Por consiguiente, las decisiones que conduzcan a una cosa o la otra también deben serlo.