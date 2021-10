Decisión difícil, pero que había que tomar

santiago Parece que la respuesta popular a la noticia de que la capital de Galicia se iba a quedar un año más sin cabalgata de Reyes ha hecho reflexionar al alcalde Xosé Sánchez Bugallo, y finalmente los niños compostelanos podrán disfrutar de ese espectáculo mágico que pocos olvidan a lo largo de su vida. Las razones que en su momento se esgrimieron son, que duda cabe, de un peso considerable, empezando porque la convocatoria supone la concentración de un elevado número de personas que no han recibido ninguna vacuna contra la pandemia. El caso es que en otros ámbitos de la actividad social sí se va permitiendo aumentar aforos, y la presencia de menores en, por ejemplo, los bares u otro tipo de espacios donde acuden acompañados de mayores, no ha despertado ninguna alerta. Las Navidades son una época muy sensible, y dentro de ella la cabalgata tiene un papel muy especial, casi tanto para los mayores que para los niños, porque la ilusión de estos últimos suele ser una descarga de energía también para los primeros, por aquello de la nostalgia al cualquier tiempo pasado... La pandemia ha cambiado muchas cosas, y el propio regidor recordaba ayer que no es posible hacer tabla rasa de ella, porque muchas cosas han cambiado y otras habrá que adaptarlas, pero para una actividad que nos queda en la que no cabe el recurso a lo virtual, es importante tratar de mantenerla a toda costa. Habrá que esperar a ver cómo evoluciona la situación, y tratar de que el desarrollo del desfile se haga en las mejores condiciones, pero es importante que siga adelante mientras sea posible hacerlo. Si se puede celebrar un cotillón, en el que buena parte de los participantes no estarán en estado de, como se decía antes, “uso de razón”, también se puede saludar a Sus Majestades en la calle y en el Obradoiro. Todo es cuestión de incluir el buen comportamiento en la cabalgata dentro del balance anual de los monarcas magos.