Defender el idioma para no enterrarlo

TEMOR Cuando en 2018 el Museo Nacional de Río de Janeiro sucumbió pasto de las llamas por falta de atención de los poderes públicos también desaparecieron para siempre los registros sonoros de lenguas extintas de diferentes pueblos indígenas. Fue la segunda tragedia para algunas culturas que ya sólo perduraban en el recuerdo y en el estudio. Lamentarse por aquella tragedia que sepultó el acúmulo de piezas y registros realizado a lo largo de doscientos años de historia fue un criterio unánime por parte de representantes de todas las sociedades civilizadas. Igual que cuando más recientemente la catedral de Notre Dame de París envuelta en fuego perdió para siempre su simbólica aguja hacia el cielo. Por eso, no se entiende que quienes ante esas pérdidas irreparables emitieron un quejido de dolor, no sientan la misma rabia cuando se ponen trabas a una lengua minoritaria que lucha para mantenerse a flote y evitar convertirse en pieza de museo y en material de estudio antropológico fuera ya del uso normalizado. Al igual que una pintada en una piedra colocada en la Catedral de Santiago o en cualquiera de los edificios civiles de la plaza del Obradoiro es vista como un atentado contra el patrimonio cultural, no de Galicia sino de todo el mundo, cualquier intento de menospreciar al gallego arrinconándolo debe ser criticado. No defenderlo hoy, como pasó con el Museo, es enterrarlo mañana.