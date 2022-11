¿Defensa de la autonomía local o escapismo?

Las dificultades para ponerse de acuerdo a nivel interno son uno de los principales problemas que lastran históricamente al PSdeG, relegado en las últimas autonómicas a tercera fuerza en el Pazo do Hórreo por detrás del Bloque. Además de las habituales luchas cainitas entre facciones, que derivaron después de los comicios en un cambio de liderazgo, en el seno de los socialistas también afloran con frecuencia importantes diferencias en el discurso. El último ejemplo, las posiciones encontradas de los responsables de entes provinciales en relación a la obligación legal de defender en el Parlamento sus presupuestos. Así, mientras el secretario xeral de los del puño en la rosa y a su vez titular de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, no encuentra ningún problema explicar las cuentas en el hemiciclo, en un ejercicio de transparencia, su homóloga pontevedresa y presidenta del partido, Carmela Silva, se descuelga y considera “un abuso” tener que acudir a la Cámara. ¿Es qué quedamos? Una actitud que es además reincidente por parte de la viguesa, quien justifica a mayores la ausencia en una supuesta “virulencia” del PP hacia su persona. Como si la disputa entre siglas, nada nuevo en este país, fuese motivo para no rendir cuentas ante los gallegos cumpliendo un trámite que, por cierto, impulsó el Bipartito encabezado por Emilio Pérez Touriño, que no enarbolaba precisamente la bandera de la gaviota. “Aquí no se comparece ante ninguna fuerza política, sino ante quien se representa”, le recordó este miércoles la diputada nacionalista Olalla Rodil, a la vez que Pedro Puy razonaba con acierto que un cargo público tiene que atender sus obligaciones, “aunque no sea agradable”. Lo peor del asunto es que Silva, que nunca ofreció explicaciones por el famoso enchufe de su cuñada, parece haber cogido ya el hábito de esconderse. “Para que non haia dudas: eu creo na autonomia local e considero un abuso ter que dar conta dos orzamentos da Deputación de Pontevedra ante outras administracións. Non estamos subordinadas a ninguén. Eu o fago ante o pleno provincial. Vai vir Rueda a dar contas a Deputación Pontevedra?” escribía ayer en su cuenta de Twitter. Una disculpa “débil” según los populares que deja una pregunta en el aire para el conjunto de los ciudadanos: ¿hablamos en serio de autonomía local o de un ejercicio de escapismo?