Dejen ya de jugar con la pelota

covid. Recogiendo casi al pie de la letra lo expresado en estas páginas en la edición del miércoles, el jefe de la oposición, Pablo Casado, instaba al presidente del Gobierno a “hacer algo” para que infectarse de covid no sea en estas fiestas como jugar a la lotería. “¿Qué más tiene que pasar para que haga usted algo?”, preguntó de nuevo a Pedro Sánchez durante la última sesión de control en el Congreso. Una cita en la que el inquilino de La Moncloa volvió a aferrarse a su papel de portador de buenas noticias, minimizando la sexta ola y, tras sugerir que no habrá limitaciones, sentenció que “España no se ha rendido, sigue avanzando y los españoles podrán celebrar la Navidad”. Presumió para ello de que el 90 % está vacunado con la doble pauta, algo en la que su labor poco tuvo que ver, y que, por tanto, “no cabe preocuparse”. Sin embargo, los datos de incidencia y la ocupación en los hospitales sí que inquietan a muchos compatriotas y también a responsables

autonómicos que, como Alberto Núñez Feijóo, siguen reclamando sin éxito una ley de pandemias que de cobertura a medidas restrictivas, en caso de que haya que tomarlas, sin tener que peregrinar por los tribunales en busca de la aprobación del juez. Una reivindicación que sigue en el aire mientras unos y otros se pasan la pelota sin que nadie decida qué hacer. Como decía Serrat: dejen ya de jugar con ella, por favor.