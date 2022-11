Delincuentes a los que nadie mete en vereda

basta hablar un rato con cualquier policía veterano para comprender la impotencia que les consume al comprobar en qué quedan finalmente muchas de las detenciones que practican. Algo muy gordo está pasando con la Justicia en este santo país cuando un delincuente reincidente abandona antes los juzgados que los propios agentes que realizan, tras cazarlo cometiendo cualquier tipo de cafrada, ese traslado. Y eso pasa muy a menudo en Santiago, ciudad en la que un nutrido grupo de amigos de lo ajeno y de fanfarrones adictos a saltarse las leyes delinquen una y otra vez sin dar nunca con los huesos en la cárcel. Son esos “viejos conocidos de la policía” que poseen una especie de bula judicial a la hora de robar, extorsionar, mostrarse violentos o destrozar el patrimonio público o privado. Lo que fallan son las leyes, claro, no los jueces, que se limitan a aplicarlas, por lo que debería abrirse un gran debate público para forzar un cambio legislativo que permita meter en vereda a quienes no están capacitados para vivir en sociedad. Muchos de los que roban en comercios, amenazan con navajas a viandantes o destrozan puertas de iglesias para mangar lo que sea son, es cierto, personas que tienen problemas de drogadicción y alcoholismo, pero el Estado debe contar con recursos suficientes, si constituyen un peligro a nivel social, para internarlos en centros de rehabilitación. Por el bien de los demás y por el suyo propio, y así hay que plantearlo. Lo que no es de recibo es dejarlos actuar a su bola porque la legislación, en la práctica, hace aguas por los cuatro costados.