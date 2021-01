Demasiada confianza en el turismo

MANTENER la esperanza es siempre una actitud recomendable, pero seguramente quienes piensan que el casco histórico de Santiago revivirá con fuerza en muy pocos meses, cuando los turistas vacunados empiecen a venir en masa a abrazar al Apóstol, deberían rebajar un poco sus expectativas y darse un baño de realismo. ¿Por qué? Más que nada porque todo indica que recuperar las cifras turísticas anteriores a la pandemia costará varios años, lo mismo que un bosque no revive de la noche a la mañana después de un incendio demoledor. Seguramente a finales del verano, si se cumplen las previsiones de que para entonces estará vacunada el 70 % de la población (tal y como va la cosa parece un objetivo demasiado optimista), Compostela recuperará parte de su antiguo pulso, pero es muy posible que ese repunte no dé para mantener vivos todos los negocios, demasiados, que dependen de la afluencia de forasteros. La política social y económica más sensata que la ciudad debería desarrollar ahora, aprovechando precisamente las lecciones que nos está dejando el COVID, tendría que ir dirigida precisamente a depender menos del turismo. A repoblar la zona monumental con vecinos fijos mediante incentivos diversos, a reconvertir edificios en residencias estudiantiles, a dar muchas más facilidades a las pequeñas empresas de todo tipo –ajenas al sector turístico– que deseen radicarse y a potenciar el llamado comercio de barrio, que no tiene por qué ser tradicional. Porque quizá los bares y hoteles vuelvan a tener muchos clientes en un plazo no demasiado largo, pero eso no arreglará el problema estructural y en absoluto nuevo que padece la zona vieja a nivel comercial y de despoblamiento. No fiemos nuestro futuro solo al turismo. Sería un error gordísimo. Tiempo al tiempo...

BEATRIZ CASTRO/Periodista