Demasiadas señales de alerta

RECORDÁBAMOS EL PASADO martes que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene instalado en modo bucle el mantra de que la recuperación va por buen camino y que las previsiones del Ejecutivo son las correctas, intentando minimizar la alerta que envió el INE con una reducción, nada habitual, de casi dos puntos sobre la previsión de crecimiento; una tendencia que continúa el Banco de España, quien anunció que en los próximos días, quizás solo en horas, revisará a la baja las expectativas de reactivación. Apenas 48 después los avisos de turbulencias se amontonan en la mesa de control desde la que, en teoría, se monitoriza la situación en Moncloa. Eso sí, sin que se produzca más reacción que la de encomendarse a las políticas europeas que permitan reducir los disparatados precios de la energía eléctrica y los combustibles y, de paso, frenar una inflación que se acercara a las líneas rojas. Reflejado en titulares hay tres que siembran muchas dudas sobre el futuro. El precio de la luz se instaló esta semana en el entorno de los 200 euros MWh y los analistas consideran que no es el techo; el coste del barril del petróleo supera los 80 dólares por vez primera en el último trienio y el repunte va a continuar hasta los 100, según los expertos. Como consecuencia de estas subidas, la inflación se dispara por encima del 4%, la cota más elevada desde que se inició la crisis financiera de 2008. Una tormenta económica perfecta que amenaza directamente los ahorros de las familias y las cuentas de resultados de las empresas. De hecho, las eléctricas ya empiezan a repercutir a sus grandes clientes y a muchas pymes con tarifas anuales planas las subidas que sufren como consecuencia del plan de choque del Gobierno en su fallida pretensión de abaratar el precio de la luz. ¿Qué está pasando? Tras varios intentos de dejar atrás la pandemia con repuntes que hacían pensar en una recuperación más rápida, España sufre un baño de realidad consecuencia retardada, pero directa, de la aplicación de medidas restrictivas extremas que ahogaron a muchos negocios, incapaces de reactivarse ante la evidencia que los estímulos de las administraciones –léase Gobierno central– son escasos y están llegando tarde y que el anunciado maná de los fondos europeos no termina de hacerse realidad para que fluya a la economía real. Mientras otros países de nuestro entorno se sitúan a niveles prepandemia, España sigue lejos de hacerlo y la disculpa del excesivo peso del sector turístico ya no la compra nadie. Grecia, Portugal o Italia viajan en el furgón de cabeza y nosotros seguimos en el de cola comprobando que, en contra de los propagandísticos anuncios de Sánchez, serán muchos los que se queden atrás sin que nadie se ocupe ni se preocupe de ellos. Frente a la propaganda se impone la dura realidad. Algo más habrá que hacer, y ya.