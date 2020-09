Demasiado retraso para un proyecto

Campo de tiro Casi dos décadas son demasiado tiempo para encontrar una solución para el campo de tiro del Ejército en la parroquia de Bando. Y no fue por falta de propuestas, porque desde el primer momento había proyecto y entidades interesadas en llevarlo a cabo, pero no agilidad a la hora de superar las tramitaciones. En primer lugar, una Ley que obligaba a destinar una buena parte de la superficie desafectada por el Ministerio de Defensa a viviendas de promoción pública, algo que podría tener su utilidad en terrenos próximos al centro urbano, pero que a más de diez kilómetros del centro de Santiago lo convertía en un auténtico despropósito, porque lo que sus residentes se ahorraran en la compra se lo dejarían duplicado en el transporte. A continuación, hubo dos propuestas serias, una de una entidad privada, y otra del propio Ayuntamiento de Santiago para promover allí un complejo deportivo con un número reducido de viviendas unifamiliares, pero que no llegó a buen puerto, porque el precio que ponía el Ministerio, más de veinte millones de euros, lo hacían inviable. El resultado salta a la vista: unas construcciones arruinadas, y unos terrenos convertidos en pasto de la maleza que no han sido víctimas de incendios más por suerte que por prevención. Al final, y en buena parte porque el precio del terreno se ha desplomado prácticamente a un euro por metro cuadrado, parece que la operación de venta va a fructificar. Han hecho falta dos crisis, y ha provocado que el Aero Club se haya tenido que buscar otros terrenos para sus instalaciones en otro municipio. Habrá que consolarse pensando que al fin y al cabo un milllón de metros cuadrados, abandonados a su suerte desde comienzos de siglo, por fin van a tener alguna utilidad más allá de la cría de matorrales.