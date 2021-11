santiago En los últimos tiempos se acumulan varias noticias realmente preocupantes sobre el casco histórico compostelano. Cuando las cifras de ocupación y la animación que se aprecia en las calles hacían pensar con optimismo que se había conseguido superar la depresión económica y vital provocada por la pandemia, se agolpan las informaciones sobre cierres de locales, y problemas de conservación que afortunadamente se quedan en sustos, pero que podían haber provocado algún daño personal de gravedad. Algo está sucediendo en una zona donde cada vez son más los negocios que cierran sus puertas, los locales que se quedan vacíos, y los residentes que van optando por otras zonas con más comodidades y menos ruidos. No será por falta de programas y ayudas a la rehabilitación, porque en esas materias Santiago siempre ha sido pionera, y a pesar de las penurias económicas que la crisis impuso al Consorcio, los trabajos siguieron adelante. Pero poco es lo que puede la administración pública cuando no encuentra respuesta al otro lado. Muchas de estas propiedades están repartidas entre un buen número de miembros con los que no es fácil llegar a un acuerdo para realizar los desembolsos necesarios. Otras, tienen un dueño, pero vive lejos, y en otras al fin el importe que requeriría el arreglo no es fácil de financiar, porque la rentabilidad se ve muy a largo plazo y los arreglos están inevitablemente limitados por las condiciones del Plan Especial. Un cóctel de difícil digestión, pero que es necesario mezclar, porque el cariz que están tomando las cosas ofrece demasiados síntomas preocupantes. Es buena señal que los turistas vuelvan a la zona y se recupere el sector, pero no se debe olvidar que hacer turismo para ver solo turistas, por muy bonito que sea el marco incomparable en el que se sitúen, acaba cansando y provocando el efecto contrario al que se pretende. Cantidad y calidad raramente maridan.