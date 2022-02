Demencial legislación ‘antiokupas’

nada hay que objetar, todo lo contrario, a la propuesta del PP de Santiago sobre la creación de una oficina de asesoramiento especializada en orientar a quienes sufran una okupación de sus propiedades inmobiliarias, pero cualquier paso que se dé en este sentido será muy poco eficaz mientras no se cambie de cabo a rabo la absurda legislación vigente en España. ¿De verdad alguien puede entender la indignante indefensión en la que se ven sumidos miles de propietarios cuando alguien se cuela en sus viviendas, aunque no sean su residencia habitual? Cuando alguien aparca mal en cualquier ciudad, sabe que la grúa puede llegar en cualquier momento y llevarse el coche al depósito municipal sin el menor miramiento, y si alguien incumple los pagos con la santa madre Hacienda sabe igualmente que más pronto que tarde verá sus cuentas corrientes embargadas por la cantidad debida más las penalizaciones correspondientes. En cambio, si cualquier carota o mafioso invade una propiedad ajena comenzará un tortuoso proceso judicial que se demorará, de una forma inexplicable, muchos meses o incluso años, cuando lo lógico es que todo quedase resuelto de inmediato mediante una acción tan simple como exigir al okupante un título de propiedad, un contrato de alquiler o cualquier otro documento que pueda demostrar la legalidad de su actuación. Y si por el medio hay un problema de pobreza, son las administraciones, no los particulares, quienes deben proporcionar techo y recursos a las personas afectadas. Oficina de asesoramiento... otro brindis al sol ante una legislación demencial.