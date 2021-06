Denuncias que no son obligatorias

algunAS FIGURAS delictivAs y algunas reacciones por parte de las víctimas se repiten con tanta frecuencia que parece mentira que no se tomen medidas mucho más contundentes, por parte de los poderes públicos, para frenar dicha casuística. En el caso de la violencia de género, es un hecho que infinidad de veces los maltratadores se van de rositas porque las agredidas tienen miedo a presentar denuncia. A veces ocurren situaciones tan inaceptables como que un agresor no es detenido por la ausencia de una denuncia formal, todo ello a pesar de que las lesiones son recientes y fácilmente comprobables, y ocurre también con frecuencia que a las pocas horas el delincuente tiene de nuevo vía libre para acosar de nuevo a la víctima aprovechándose del temor que infunden. La Policía Local de Santiago cuenta, desde hace aproximadamente un año, con un pequeño pero experimentado grupo especializado en actuaciones de este tipo y todo indica que la presión sobre los violentos y la asistencia a las mujeres maltratadas ha mejorado de una forma muy notable desde su puesta en funcionamiento. Aún así, todavía hay mujeres maltratadas que prefieren bajar las orejas y tragar con lo que sea debido al miedo insuperable que les produce denunciar los hechos. Pues bien, cuando eso ocurre no es requisito imprescindible, ni mucho menos, que la víctima se convierta en heroína, porque al tratarse de un delito público puede y debe ser perseguido de oficio. De esa forma, cualquier familiar, amigo o vecino, y por supuesto cualquier servicio público, está moralmente obligado a poner sus sospechas en conocimiento del Juzgado, del Ministerio Fiscal o de la autoridad policial para que se investiguen los hechos. Si todos estuviésemos más comprometidos con este tema, seguramente no habría tanto gallito suelto por ahí.

BEATRIZ CASTRO/Periodista