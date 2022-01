Derecho y secreto de la información

CONTROVERSIA. Señala el artículo 20x, 1-D de nuestra Constitución que todos los españoles tienen derecho “a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión”. No le falta razón a aquellos jueces que, como la titular del Juzgado de Instrucción 2 de Santiago, Margarita Guillén Vázquez, sostienen que “en la fase de instrucción de un proceso judicial no se debe informar a los medios”, a pesar de que no se haya declarado el secreto sumarial. Entre el blanco brillante de algunos temas que están todos los días en periódicos, radios y televisiones (“en vivo y en directo”, coletilla que utilizan los compañeros del audiovisual) y el negro más oscuro de la investigación sobre el robo (o presunto) de las mascarillas, hace casi dos años en una nave del polígono del Tambre, hay una amplia gama de colores que, aplicados con sentido, servirían para aclarar muchas cosas. Una la propia honorabilidad del detenido que lleva todo este tiempo con la condición de investigado y otra, no menos importante, el derecho a la información que tienen muchos ciudadanos ante un hecho que generó una alarma social de calado y buena prueba de ello es que la noticia abrió todos los informativos y fue portada en periódicos de toda España. No queda más remedio que respetar la decisión de la jueza (que gasta fama de seria, rigurosa y buena preparación jurídica) pero es nuestra obligación invocar el derecho que todos tenemos a una información veraz. Como dice la Carta Magna.