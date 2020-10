Descanso sagrado

NO CABE DUDA DE QUE el derecho al descanso, a un apacible descanso, es cosa sagrada. Dormir bien es una de las claves de la felicidad; y muchos vecinos de Santiago ya han perdido la cuenta de las noches en vela a causa del ruido injustificado que se desprende de las fiestas y el desmadre que algunos jóvenes (no todos) montan en los pisos de estudiantes de la capital gallega día sí y al otro, también. Las restricciones impuestas por el covid-19, como el cierre de los establecimientos de ocio nocturno, han provocado que los guateques y los ruidos se hayan multiplicado exponencialmente en las últimas semanas, coincidiendo con el inicio del curso universitario. Y por consiguiente, las llamadas de compostelanos desesperados por las voces y la música al cuartelillo de la Policía Local también han experimentado un subidón como el que no se recordaba en meses. Los agentes municipales tuvieron que intervenir en nada menos que 120 jolgorios que se le fueron de las manos a los organizadores el pasado septiembre. En este contexto, el Partido Popular de Santiago exige sanciones más altas que sirvan como medida disuasoria. Entiende que si a los jóvenes les va al bolsillo el desfase se preocuparán de que los decibelios no se eleven de más y de que se respeten todas las medidas de prevención de contagio del coronavirus; puesto que algunas de las fiestas intervenidas podrían haberse convertido en un polvorín de darse un caso positivo. Se trata de un problema que necesita sobre todo de sentidiño; que exige una responsabilidad a los jóvenes enfocada en dos direcciones: el buen descanso de sus vecinos y el respeto a una enfermedad que se ha cobrado decenas de miles de vidas en nuestros país. No deben creerse inmunes y han de ser conscientes del contexto social y sanitario antes de montar sus fiestas. Todo es posible, pero con sentido común.

BEATRIZ CASTRO/Periodista