Desde la égalité hasta la igualdade

si partimos de que la justicia humana no es más que un arma intelectual para frenar la injusticia natural, la igualdad debe entenderse como el camino a seguir para lograr artificialmente un planeta más justo. La igualdad, que no deja de ser esa égalité perseguida desde mucho antes que la Revolución Francesa, no acaba donde empieza la del compatriota (como la libertad de Jean-Paul Sartre): comienza a la par que la de este y termina al mismo tiempo. Nace cuando surge la ley, sí, pero corre el riesgo de morir entre su propia letra o excesivo enredo. Por este motivo, burocracia y discriminación no deben ser amigos de la igualdad, pues alargan el camino que conduce a la justicia --poniendo mil y una trabas en el mismo-- hasta que el desigual desiste a ser un poco más igual.

Algo así está pasando con Yaisa Rial y sus hijos, que tienen Trastorno de Espectro Autista (TEA) pero no pueden recibir la Beca de Necesidades Especiales de Apoyo Educativo (NEAE) que oferta cada año el Ministerio de Educación para cubrir parte una terapia que necesitan. ¿El problema? Que el estanco del que es titular la madre factura más del límite fijado en las bases. Un sinsentido, pues estos ingresos brutos se quedan al final en un “sueldo normal”, que sí entra dentro de los requisitos, como los demás criterios que cumple, mientras el resto del dinero recaudado llena las arcas de un Estado que da la espalda a su familia. El problema de ese problema es que Yaisa no se rinde y seguirá luchando.