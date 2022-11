Despacio y buena letra, así se legisla

justicia Lo menos que se le puede pedir a una ley desde el punto de vista de las formas es que esté impecablemente argumentada, construida y redactada. Y, después, desde la perspectiva del fondo, que sea útil para mejorar la convivencia y la sociedad en su conjunto. Ni una cosa ni la otra consiguió la ley del “Solo sí es sí”, una chapuza del equipo de la ministra de Igualdad, Irene Montero, de la que ya fueron advertidos antes de que viera la luz con su aprobación parlamentaria tanto por miembros de la oposición como del propio Gobierno de coalición. Pero la ministra, a lomos de un feminismo exacerbado, no quiso reconocer sus errores ni rectificar, optando por una huida hacia adelante que, como se comprueba estos días en sedes judiciales, sólo nos llevó al desastre. La consecuencia de no querer escuchar a nadie la pagan ahora las víctimas de las agresiones sexuales que ven como a sus violadores les reducen las penas por la entrada en vigor de este engendro de ley que en principio se alumbraba para protegerlas. Las prisas no son buenas e Irene Montero tenía demasiada para que esta ley fuese aprobada antes de un 8-M, como si fuese un regalo al feminismo realizado desde su ministerio. El regalo se tornó ahora casi en alta traición. Dicen que el problema es la interpretación machista que algunos jueces hacen de la ley. Si no tuviese fallos, esta lectura sería imposible.