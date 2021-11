Despropósito con el curso en marcha

ESTÁ PREVISTO QUE EL CONSEJO DE MINISTROS apruebe finalmente hoy la supresión de los exámenes de recuperación en la ESO ya este mismo curso. Sin entrar en el fondo de la medida en sí misma, de si es o no un desincentivo en toda regla a la cultura del esfuerzo de los estudiantes, adoptar la medida ahora, cuando el curso está en marcha desde hace dos meses ya, es un auténtico despropósito. Si se quiere, es como cambiar las reglas con el partido empezado. Porque es cierto que había un borrador del proyecto para eliminar los exámenes de recuperación del final de curso en Secundaria. Pero borrador era. Porque es cierto también que la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, dejó en manos de las comunidades autónomas la decisión de mantener o no este curso los exámenes de la repesca. Porque Galicia, no por desobediencia –tenía permiso–, decidió ejercer sus competencias y mantener este curso las pruebas, adelantándolas de septiembre a junio. Porque por ese motivo se modificaron los calendarios para la impartición de las materias, para los exámenes y para las evaluaciones. Y cuando ya está todo en marcha de acuerdo a una planificación que ha ocupado tiempo a los equipos directivos y a los profesores, y a la que se han tenido que adaptar también los estudiantes y sus familias, el Ministerio lo desbarata todo y donde dijo digo dice diego. Se escuda Pilar Alegría en que es lo que dictamina el Consejo Escolar del Estado, que considera que dejar a cada comunidad autónoma la decisión de suprimir o no las pruebas puede generar desigualdades: el eterno debate sobre las 17 Españas o las contradicciones de la cogobernanza que, en el caso que nos ocupa, ha funcionado como justificación de una política improvisada que en nada beneficiará al sistema educativo y, mucho menos, a los alumnos. No le falta razón al conselleiro de Educación, Román Rodríguez, en alzar la voz contra este cambio de última hora. Porque, salvo remedios de última hora, es previsible que la medida genere ahora cierto caos organizativo en los centros. ¿Se volverá al calendario de antes y se estirarán las evaluaciones para aprovechar el mes que se ahorró a la impartición de materias con el fin de poder hacer los exámenes extraordinarios en junio? ¿O se finalizará el curso según el calendario previsto y se perderá en la práctica un mes lectivo? ¿Tiene un plan B el Ministerio para las autonomías que como Galicia organizaron el curso con las recuperaciones programadas? ¿Y qué hay de la inseguridad jurídica que se crea? Mire por dónde se mire, así no se gobierna. Un desatino de principio a fin.