Dezasete anos velando polo recoñecemento do labor das redeiras

A Federación Galega de Redeiras O Peirao, que preside Verónica Veres, vén traballando dende 2004 na volorización dun dos oficios mariñeiros máis antigos, e que ten como grandes protagonistas ás mulleres. Comezaron por darlle visibilidade a un colectivo que estaba olvidado e, pouco a pouco, van acadando logros encamiñados a conquerir a plena igualdade de dereitos cos homes que traballan no mar. O seu traballo resulta fundamental para a actividade pesqueira, e así o demostran cada día, pero a federación, co apoio da Xunta vén dando pasos tamén cara unha diversificación do oficio, a través da artesanía e o turismo. Agora, coa axuda da escritora Alexandra Touza e a ilustradora Patricia Eirín, teñen un conto propio, Xela, a redeira, que achegará aos máis novos o seu bo facer e é posible que axude tamén a crear canteira.