Difuntos debería celebrarse cada día

uno de noviembre. Quien más quien menos acude al cementerio a honrar a sus seres queridos ya fallecidos. Es un bonito gesto que trata de demostrar al difunto, si es que existe otra vida desde la que nos está observando como dice la tradición cristiana, que permanece en nuestra memoria, en la memoria de sus familiares y amigos. Sin embargo, lo que nació como un bonito mensaje, con el paso de los años ha terminado convirtiéndose en una lucha de estratos sociales donde el aparentar prima más que el sentimiento. Si el vecino pone un centro de rosas de 50 euros, yo tengo que poner uno de 70 para no ser menos. Sobre todo en los pueblos y aldeas, donde todos se conocen, se da con mayor fuerza este fenómeno del ‘yo más’. Así, lamentablemente, el Día de Todos los Santos acaba convirtiéndose en una reunión de amistades en el entorno del camposantos donde los dimes y diretes vuelan de un lado al otro y donde las miradas a diestro y siniestro acompañadas de ‘cuchicheos’ son la tónica habitual. ¡Qué triste la sociedad en la que nos encontramos! Al final, quien quiere velar a su ser querido se acerca al cementerio cualquier día, no necesariamente el 1 de noviembre ataviado con sus mejores galas. Difuntos debería celebrarse todos los días del año, pues los que ya no están deberían pervivir en nuestra memoria siempre, no solo un día de entre los 365 que tiene el año.