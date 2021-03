es más que posible que su sacrificio político no le alcance a Pablo Iglesias para tumbar a Isabel Díaz Ayuso, que va como un cohete en las primeras encuestas. Puede ser que su sorprendente salida del Gobierno de la nación sí le sirva para redimirse ante su parroquia –quién le ha visto y quién le ve, tras una década en la montaña rusa–, pero no para rescatar a Podemos de su rol cada vez más residual, y menos con el portazo de Íñigo Errejón –“Madrid no es una serie de Netflix”– a una lista conjunta. En lo que coinciden muchos analistas es en que este alocado guion de juego de tronos del aún líder podemita modifica los equilibrios y las interacciones en el Ejecutivo de coalición, lo que puede aprovechar Pedro Sánchez para blindar la oferta socialista con el viento del CIS soplando de cara. Para empezar, el mutis de Iglesias cambiará el foco de las tensiones entre los socios y sus enfrentamientos deberían ser menos públicos a partir de ahora, más soterrados. Dos gallegas de armas tomar acaparan desde ya todas las miradas. La coruñesa Nadia Calviño, guardiana de la ortodoxia económica y cancerbera de las hojas de ruta que diseña Bruselas, sale reforzada por el presidente frente a la ferrolana Yolanda Díaz, que se colocará un peldaño por debajo en la obligada remodelación del equipo gubernamental, si quiere conservar la cartera de Trabajo. Nos espera, sin duda, un modelo más sutil de relación, menos crispado en lo formal e igual de contundente en el fondo. Apasionante, en cualquier caso. La vicepresidenta segunda in pectore Calviño es un activo valiosísimo de La Moncloa para tranquilizar a los mercados y a las autoridades de la Unión Europea. Economista del Estado y alta funcionaria comunitaria, combina su perfil tecnócrata y dialogante con un pedigrí socialista indiscutible y un gusto por la discreción muy de agradecer en estos tiempos de ruido, furia y crispación. La vicepresidenta tercera in pectore Díaz es, quizás, la gran sorpresa del Consejo de Ministros, tras la controvertida tocata y fuga –que le pregunten a Xosé Manuel Beiras– de su paso por la política gallega. Laboralista con carné del PCE y con pedigrí comunista también indiscutible, su inexperiencia en la gestión no le ha impedido convertirse en la ministra de Unidas Podemos mejor valorada de largo en los sondeos. A base de diálogo y cintura para tejer consensos, se ha ganado el respeto de patronal y sindicatos. Ambas han chocado en asuntos como la subida del salario mínimo y mantienen posturas muy alejadas sobre la reforma laboral, que han sobrellevado a base de sentidiño. Ahora, el adiós de Pablo Iglesias cambia las reglas para estas dos gallegas con puño de hierro en guante de seda.