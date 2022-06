Dos versiones y una sola verdad

Comparecencia Las declaraciones de este lunes en la Audiencia Nacional por parte de los tres únicos supervivientes del ‘Villa de Pitanxo’ no hacen más que evidenciar una cosa: alguien estaría mintiendo en su narración de los hechos, una o dos personas, pues los relatos son tan diferentes que no puede caber la verdad en ambos. Quizá sí en partes, pero desde luego que es imposible en el quid de la cuestión: la causa del siniestro y si había o no equipos de protección para todos los marineros. De momento, el juez Ismael Moreno parece tenerlo todo bastante claro y haciendo uso legítimo de su poder ha decidido quitar el pasaporte al patrón del naufragado buque gallego, así como prohibirle su salida de España como parte de unas medidas cautelares que se extenderán al menos durante los próximos meses y que, entre otras cosas, le impedirán estar embarcado en aguas internacionales como las de Terranova (Canadá). Sin saber lo que el magistrado español pueda pensar y a falta de mucha investigación por delante, sobre el trágico siniestro que se saldó con 21 tripulantes fallecidos, posibles homicidios imprudentes, únicamente cabe hacerse dos preguntas en estos momentos. Si el ghanés Samuel Kwesi es quien no estuviese diciendo la verdad... ¿Por qué mentir?. Si al contrario, no la estuviesen contando Juan Padín y su sobrino, Eduardo Rial... ¿Cómo serán capaces de dormir?