Ecologismo ‘cool’ en la avenida de Vilagarcía

EL EQUIPO de Compostela Aberta vendió en su día la remodelación de la avenida de Vilagarcía como el no va más del urbanismo sostenible y ecológico, pero Martiño Noriega y sus concejales rebeldes tan solo consiguieron consumar una monumental chapuza cuyo arreglo deberemos costear a escote todos los santiagueses. Así lo ha anunciado el actual concejal de obras, que no disimula su perplejidad al analizar los errores que se cometieron en la rehabilitación de una calle que ha quedado aún peor de lo que estaba, por mucho que cueste creerlo. ¿Conclusión? Que Noriega tiró a la basura cerca de cuatrocientos mil euros y que ahora habrá que enmendar un despropósito del que los vecinos de la zona, y también EL CORREO, alertaron desde el primer momento. El resultado de la lección de diseño urbano que los mareantes de CA pretendían dar a todos los gobiernos anteriores puede apreciarse ahora, solo dos años después de la conclusión de las obras, en todo su esplendor. Así, el extraño pavimento que se instaló en las aceras no ha resistido ni veinte meses a la intemperie, por lo que los baches y los desperfectos campan a sus anchas; los incómodos bancos, sin respaldo y dispuestos en círculo, solo sirven para restar espacio a unos peatones que rara vez se sientan en ellos, y mucha gente sigue preguntándose para qué sirven los feos pilotes que, a modo de supuestas mesas, emanan del pavimento. ¿Quizá su función era animar a la “veciñanza” a hacer picnics callejeros? En cuanto a la bella vegetación que iba a adornar la rúa, mejor no hablar, porque allí solo nacen hierbajos y verdín. Ese es el ecologismo cool que reina en la actualidad en el céntrico vial del Ensanche. En fin, ahora solo cabe esperar que las máquinas entren pronto en la zona para remediar la desfeita. Aunque la broma cueste un pastón.

BEATRIZ CASTRO/Periodista e