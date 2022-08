El agua, como la salud, no se valora hasta que se pierde

En la vida hay tesoros que no se pagan con dinero y que están al alcance de todos. A la vista, sin necesidad de bucear en el océano ni excavar una mina. No hablamos, evidentemente, de cofres repletos de oro o monedas antiguas hundidos en un galeón en el fondo del mar. Tampoco de petróleo o diamantes, sino de cosas sencillas, aunque a la vez muy valiosas, pues sin ellas simplemente nos moriríamos: el aire que respiramos o el agua, elementos de la naturaleza que siempre están ahí y que son la principal riqueza de este planeta. Sin embargo habitualmente no se les da la importancia que tienen pues, además de que parecen inagotables, apenas suponen coste para el bolsillo. Por recibos de 15 o 20 euros al mes en el peor de los casos, hasta la fecha casi nadie reparaba en gastos a la hora de llenar la bañera, estar dos hora debajo de la ducha, lavarse los dientes con el grifo abierto o regar el jardín y las plantas con profusión. ¡Que no le falte de nada a las petunias y los geranios!, pensábamos. Hace falta un cataclismo o una situación de emergencia como la sequía que está azotando España este verano para que empecemos a tenerlos en la estima que se merecen. Tras varios meses sin apenas lluvias, con los consejos de ahorro y eficiencia aparcados y las redes de abastecimiento sufriendo fugas que oscilan entre el 40 y el 60 por ciento, es ahora, ante la escasez suprema, cuando empezamos a verle las orejas al lobo... y no sólo en el monte, sino también en las villas y ciudades. Una decena de municipios de la comunidad ya están obligados a realizar cortes diarios en el suministro. En una aldea de A Pobra los vecinos van al río con cubos para poder surtirse porque tienen los pozos bajo mínimos . En Ames la traída municipal está en estado crítico y en toda la zona de Santiago, en prealerta, se detecta un descenso drástico en las cuencas del Tambre y el Grende. Este es el cuadro que presenta Galicia ante la ausencia de precipitaciones, ese maná caído del cielo del que tantas veces nos quejábamos. ¿Cómo estarán en otros lugares donde ya antes del cambio climático no caía ni gota? El agua, como estamos comprobando, es como la salud: nunca se valora hasta que no se tiene.