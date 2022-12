El año que vivimos peligrosamente... otra vez

Después de dos años con el corazón en un puño amenazados por la pandemia, el efecto de las vacunas hizo que la covid ya no monopolizase en 2022 las preocupaciones de la humanidad, abriendo hueco a otros asuntos, no siempre más alegres. De hecho, el ejercicio que concluye será recordado por otro hito catastrófico, también de alcance global, aunque más localizado en su devastación: la guerra de Ucrania, tras la salvaje invasión impulsada por Putin para dar rienda suelta a sus ansias expansionistas. Hasta hoy, 311 días de conflicto sin visos de solución inminente. Más allá de devolver a las puertas de Europa las batallas convencionales –con sus tanques, ametralladoras, misiles y por supuesto torturas y muertos–, el ataque provocó un proceso de transformación de la gobernanza que no sabemos hacia dónde evolucionará. Por ahora, el mundo parece haberse dividido de nuevo en dos grandes bloques, el de Occidente –con la OTAN y EEUU al frente– y el oriental, con China y Rusia como aliados estratégicos. A mayores, hay que destacar, entre otros efectos, el inicio de la mayor crisis energética desde los años 70, con un desenlace igualmente incierto. España, gracias a su menor dependencia del gas ruso, capea mejor el temporal que Alemania, pero es evidente que habrá que renovar el modelo apostando por un cambio de fuentes. La idea es sustituir el carbón o el petróleo, muy contaminantes, hacia otras que no lo sean. Una transición verde que no será rápida... ni barata. Y para costes, el que soportan las familias a cuanta de la inflación. La tendencia al aumento de precios ya se arrastraba, pero fue claramente a más. Para colmo, en su afán de intentar controlarla, el BCE emprendió un rally de alza de tipos que incide las hipotecas, complicando un poco más a los hogares la tarea de llegar a fin de mes. Por fortuna, no hubo que lamentar el tan temido apocalipsis nuclear, aunque para explosión, ya en clave puramente nacional, la que viven las instituciones con la renovación del CGPJ o las acusaciones a los jueces de fachas y machistas desde el Ejecutivo. Consciente de los riesgos que implica para la democracia este campo de minas Alberto Núñez Feijóo, que cambió Galicia por Madrid, llamaba estos días a la serenidad. Misión casi imposible para encarar un 2023 que augura alta tensión ante las sucesivas citas electorales. En resumen, termina un año en el que, como en la película, vivimos peligrosamente... otra vez.