El Apóstol alumbró el camino al acuerdo

Existía preocupación extrema sobre la posible huelga del servicio de limpieza en una semana crucial. Felizmente, cerca de la medianoche, se materializó el acuerdo. Debemos alegrarnos. El Xacobeo en general y el 25 de julio en particular son dos citas en las que Santiago es una total referencia. Durante el Año Santo, la ciudad se convierte en escaparate al que mira el mundo entero. La afluencia de peregrinos y turistas se multiplica, convirtiendo la zona monumental en un hervidero, con especial incidencia durante el Día de Galicia, con presencia confirmada de Felipe VI. Miles de cámaras apuntarán a las calles de la capital y en esta ocasión, si nadie lo hubiera remediado, la belleza del entorno se vería ensombrecida por toneladas de basura sin recoger. Una semana antes de los tradicionales fuegos, los trabajadores de Urbaser, concesionaria de la limpieza urbana, amenazaban con una huelga indefinida para reclamar “un convenio digno”, tras caducar el anterior, con subidas salariales por encima del IPC. Una medida de presión para forzar un acuerdo, ya usada en otras ocasiones, a la que tienen perfecto derecho, pero que en lugar de encontrar la comprensión y solidaridad de los vecinos y comerciantes se topó con un firme rechazo. No sólo por la evidente incomodidad que generan los contenedores llenos y las bolsas de desperdicios a las puertas de casa, sino por el roto que haría en las previsiones de cientos de propietarios de locales de restauración, hoteles, tiendas de recuerdos o pisos vacacionales. Profesionales que instaron al diálogo entre las partes, afectados tras dos ejercicios casi trágicos marcados por la pandemia, con la economía en estado de shock, justo cuando las cosas empezaban a mejorar podrían encontrarse, en plena temporada alta, con una desesperante noticia que trastocaría los planes de muchos clientes, además de provocar cancelaciones, con la consiguiente pérdida de ingresos y de puestos de trabajo. Las posiciones estaban muy lejanas y parecían enquistadas, mientras el regidor compostelano, atado de pies y manos, no podía legalmente inmiscuirse. El acuerdo con la comisión negociadora se formalizó antes de las once de la noche, hora en la que se abrió la asamblea que ratificaría el acuerdo alcanzado entre empresa y sindicatos. Es una buena noticia que debemos aplaudir por el bien de todos.