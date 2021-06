El ‘apoyo irreal’ del Gobierno al Año Santo

LA PRESENCIA DEL REY en la inauguración del primer gran Congreso Mundial sobre el Xacobeo fue el pistoletazo de salida para la recuperación de un Camino de Santiago por el que ya transitan varios miles de peregrinos y que empieza a reverdecer parte del esplendor perdido tras la pandemia. El atractivo per se de las rutas es innegable pero desde la Xunta existe el convencimiento de que Galicia puede empezar a revitalizarse gracias a dieciocho meses que quedan del doble Año Santo 2021-22, a la vez que es necesario un esfuerzo adicional, siempre respetando las medidas sanitarias para evitar una recaída. Este viernes se dieron dos impulsos muy importantes y la mejor prueba es que el vicepresidente primero, Alfonso Rueda, no dudó en afirmar que “agora sí que empeza o Camiño”. Uno fue la presentación de la serie Otros Mundos: El Camino de Santiago, que Movistar+ empezará a emitir este lunes, y que dado el impacto que tiene el conocido escritor Javier Sierra será un éxito de crítica y espectadores. El otro, espectacular, llenará el vacío de O Son do Camiño con un formato de conciertos que aportarán músculo a la economía de Santiago, su comarca y toda Galicia. Serán nueve días del ciclo Perseidas distribuidos entre el 14 de julio y el 8 de agosto en el que se darán cita algunas de las figuras más destacadas del panorama musical español arropados por artistas de nuestra comunidad. Un esfuerzo importante con el objetivo de atraer visitantes en esta campaña cuyo objetivo es que en Canto poidas... Camiña a Galicia. Destacábamos ayer el apoyo que Felipe VI presta al fenómeno jacobeo en la misma medida que hoy volvemos a lamentar que el Gobierno de España continúe mirando hacia otro lado con promesas irreales que no van acompañadas de dotación presupuestaria. La ministra de Industria y Turismo Reyes Maroto, que acompañaba al Rey en su visita a Santiago, protagonizó una desafortunada intervención en la que se limitó a destacar el compromiso del Gobierno con esta celebración y solo detalló algunas actividades culturales de lo que ella denominó “amplio programa” que habrá este año (¿qué programa?), así como la elaboración del tantas veces anunciado y todavía no ejecutado Plan turístico nacional Xacobeo 21-22 que va a centrarse en potenciar el Camino. Una música que no suena bien y queda hueca ante la palpable realidad de que con medio año consumido nadie desde Moncloa aportó ni un solo euro ni partida presupuestaria alguna. Lo cual demuestra un desinterés muy real. A los gallegos no se les puede vender humo. Estamos hartos de palabras huecas. Si incumplen, les pasaremos factura.