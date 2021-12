El AVE aterriza, pero hay deudas que aún planean

El tren entre Madrid y Galicia ya vuela, sin embargo muchas de las reivindicaciones de la Comunidad en materia ferroviaria todavía no rompen su techo. Este lunes, cuando tuvo lugar el viaje inaugural entre Chamartín y la estación de Ourense, culminó un hito histórico después de casi tres décadas de retraso. A la espera de que la puntualidad de Renfe sea mucho mayor a partir de ahora, en apenas dos horas y cuarto ya se puede ir desde la capital de España hasta la ciudad de As Burgas y viceversa. Un salto cuántico en la conectividad si se compara con las noches enteras a bordo del Talgo de hace no mucho tiempo, que abre un mundo de oportunidades a nivel social y también económico. La rapidez y comodidad del desplazamiento, que permitirán a lugares de un potencial inmenso para captar visitantes como Santiago competir de tú a tú con Barcelona, Valencia o Sevilla, será una inyección de vitalidad en vena para sectores como el inmobiliario o el turístico, a las puertas de un 2022 que volverá a ser Xacobeo. Tras una brutal crisis provocada por la pandemia, la flamante infraestructura, en la que se invirtieron más de 9.000 millones de euros debido a su elevada complejidad, se pone en marcha con la promesa de convertirse en la gran locomotora de la reactivación, de ahí que ningún político sea cual fuere su signo quisiese quedarse rezagado en el andén. Todos buscaron ayer salir en la foto, empezando por el presidente del Gobierno Pedro Sánchez y la ministra de Transportes, pese a reivindicar que el éxito es “colectivo”. Sin embargo, al margen de la euforia momentánea, la obra del ferrocarril no está ni mucho menos terminada en la autonomía. A falta de que empiecen a funcionar las maquinas Avril que rebajen en 20 minutos más la llegada a puntos como A Coruña, Pontevedra y Vigo, es evidente, como exigió al inquilino de La Moncloa el titular de la Xunta Alberto Núñez Feijóo, que la red interior tiene que modernizarse y mucho, a mayores de la conexión con Portugal. Están pendientes avances para que Ferrol y Lugo dejen de estar marginadas, por no hablar de comarcas como A Mariña. Hay igualmente que conectar el Puerto Exterior de Langosteira y tampoco estaría de más abordar el debate, como reclama la portavoz del Bloque Ana Pontón, de dotarse de un verdadero cercanías como el que disfrutan en otros puntos del país. El AVE, aunque con unas alas sin desplegar por completo, acaba de aterrizar y es algo que debe celebrarse por las posibilidades que trae consigo. Pero hay deudas con Galicia y sus comunicaciones que aún planean en el aire. Que no se olvide.