El bar más ‘cool’ está en Corrubedo por obra y gracia de Chipperfield

PROMOCIÓN. La pasión del arquitecto británico David Chipperfield por la comarca del Barbanza y la ría de Arousa, en particular, y por Galicia, en general, va mucho más allá de su ámbito profesional e incluso de la estrecha relación de éste con el entorno natural. En la localidad ribeirense de Corrubedo, en la que veranea desde hace muchos años, ejerce como anfitrión de lujo de ilustres personalidades. Y fuera de ella, ejerce como embajador de esa tierra allí donde va. En ese pueblo costero abrió en 2020 un pequeño bar (O Bar do Porto) que fue premiado por la revista ELLE como el más cool de España. Al recoger el galardón, en una gala en la que también fueron premiadas Eugenia Martínez de Irujo, Cristina Pedroche o Paula Echevarría, hizo patria proclamando urbi et orbi su amor por Galicia y su gastronomía. Una promoción impagable.