El BNG, de aliado a irrelevante

presupuestos. Se las prometía muy felices el BNG cuando facilitó la investidura de Pedro Sánchez tras las últimas elecciones generales, en noviembre de 2019. Después de un primer intento fallido en las urnas por la falta de acuerdo entre PSOE y Podemos, su voto fue decisivo en el Congreso para sacar adelante, a la segunda, la conocida como alianza Frankenstein que mantuvo en el poder al secretario general de los del puño y la rosa. El escaño de Néstor Rego era prioritario y no dudaron los socialistas en firmar un cheque en blanco prometiendo el oro y el moro: desde el traspaso de la AP-9 y la modernización de la red ferroviaria a la transferencia de competencias pendientes en el Estatuto y la normalización del uso del gallego en la Justicia y en la toponimia. Lo que hiciese falta para amarrar la moqueta y el coche oficial y después si te he visto no me acuerdo. Tal fue la falta de cumplimiento de muchos acuerdos que no dudó el Bloque en presentar en 2021 una enmienda a la totalidad de las cuentas, mientras que este año anuncia su abstención crítica al no aceptar el Ejecutivo cuestiones claves como la intervención pública de Alcoa. Un palo indoloro para Sánchez, que gracias a Bildu, ERC y compañía no tendrá problema en despejar la legislatura hasta 2023 y que pone a Pontón y los suyos ante una cruel realidad. En dos años pasaron de aliados estratégicos a irrelevantes.