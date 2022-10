El Camino es algo más

voces expertas llevan tiempo alertando del peligro de que el Camino de Santiago acabe convirtiéndose en una especie de circuito de senderismo masificado, en una ruta más en la que la gente se pone a prueba desde el punto de vista físico y acaba el reto satisfecha si ha logrado mantener el ritmo y perder los kilos previstos. Pese a que dichos expertos no les falta algo de razón, porque el aspecto deportivo o simplemente turístico anima cada vez a más gente a lanzarse al Camino, todo indica que la milenaria senda conserva aún casi intacta -remarcamos lo de casi- su magia, su encanto y su espiritualidad, concepto que no tiene que significar lo mismo que religiosidad. Ese plus diferenciador que posee la Ruta frente a cualquier otro periplo de senderismo se nota, se palpa, en los rostros y gestos de la inmensa mayoría de los peregrinos que alcanzan el Obradoiro. Se trata de algo más que de un simple alegrón por haber cumplido un reto o por poder descansar, al fin, contemplando la belleza de la Catedral. Eso también cuenta, pero las caras de los viajeros reflejan además una emoción muy especial que les lleva a abrazarse, a llorar, a meditar y a desear al prójimo paz, salud y bienestar cuando llega el momento de despedirse y de volver a la rutina. Da igual si uno es creyente o no. Da igual si eres europeo, africano o asiático. Y por supuesto es indiferente el color con el que miras la política o la vida, cuánto dinero guardas en el banco o si eres ingeniero o albañil. El Camino sigue uniendo a todo el mundo por igual, y ese es su verdadero espíritu. Pese a su masificación.