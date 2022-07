El Camino, mérito de todos los gallegos

el éxito de un destino turístico lo crean sus habitantes. Para que una ciudad tenga éxito y atraiga visitantes no solo basta con gozar de bienes patrimonio de la humanidad o de recursos naturales únicos, de un elemento histórico único o de una tradición singular. Todo ello es importante, sin duda, pero no menos lo son las personas que cada día reciben con la mejor de sus sonrisas a esos visitantes, que los informan, que los cuidan de los peligros, que les aconsejan cómo hacer inolvidable su estancia. Ni tampoco aquellos que, a través de sus obras son capaces de mostrar a los viajeros una completa guía que ensalza todo aquello que no deben perderse en su camino. Es por ello que el Camino de Santiago no parte solo del Apóstol, sino que todos los gallegos, desde los hosteleros que acogen a los peregrinos hasta los párrocos que cuidan las joyas arquitectónicas de incalculable valor de sus iglesias, pasando por cada uno de nosotros cada vez que ofrecemos una indicación amable a aquellos viajeros que nos preguntan, hemos logrado crear la magia del Camino, la magia de la peregrinación y la magia de Santiago. Merecida Medalla de Galicia por tanto la que este año reciben cuatro personalidades y una entidad que dedicaron o aún dedican sus vidas a hacer cada día más grande el Camino. Y, desde EL CORREO, medalla también para cada uno de los gallegos.