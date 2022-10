El conselleiro que apuesta por poner al Sergas en el mapa

Galicia se une a las candidatas a ser la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública, noticia que confirmó ayer el conselleiro Julio García Comesaña. Una decisión aplaudida porque, al igual que algunos trenes, es una oportunidad que pasa solo una vez en la vida, y que quiso felicitar la propia ministra de Sanidad por “aprovechar el regate y coger la pelota”. No es más que otra muestra del impulso que nuestro sistema sanitario está viendo con este conselleiro, que ha quedado más que constatado con una respuesta a la crisis sanitaria que no ha dejado nada que envidiar a la Madrid o a la de otros países europeos; la apuesta por las nuevas tecnologías como la simulación, la impresión 3D o los robots Da Vinci; y la innovación como medio para la transformación, para intentar situar en el mapa y hacer atractivo un Sergas que no para de evolucionar.