El convento popular ya tiene prior

Cualquier organización que se precie, sea de carácter religioso o civil, necesita de un cuerpo normativo para su convivencia, así como una jerarquía que ponga orden entre los miembros. Un guía con experiencia y conocimientos que tenga autoridad para que quienes forman el grupo confíen en que les llevará al éxito, ya sea al frente de un monasterio o de un partido político. Alguien como Alberto Núñez Feijóo en el PP, que por más que se afane –y hace bien– en ser escrupuloso con las formas y los tiempos que marca el proceso para ser elegido timonel de la nave, lo cierto es que ya tiene esa consideración tanto de compañeros de filas como de adversarios desde hace semanas, según quedó demostrado este domingo en La Palma. El de Os Peares, al que la oposición en el Pazo do Hórreo exige su dimisión y afea que compatibilice su cargo oficial con el de aspirante en las primarias internas, insistió una y otra vez durante el fin de semana en que acudía a la Conferencia de Presidentes en calidad de titular de la Xunta. Sin embargo, ni siquiera barones como Juan Manuel Moreno Bonilla se ciñeron a ese discurso. El andaluz no se cortó un pelo en salirse del guión y resaltó su papel “protagonista” en la cita canaria, alabando incluso que la declaración unánime firmada fue en gran parte posible debido a la insistencia del gallego. Una muestra aún más clara de su liderazgo fue que todos los mandatarios con bandera del charrán siguieron a coro la propuesta que Galicia presentó a Pedro Sánchez, asentada en una bajada de los impuestos del gas y la electricidad, cuya subida está provocando ya la paralización de sectores estratégicos para la economía. También en reclamar a La Moncloa una mayor concreción de sus promesas, para que no se queden en meras “declaraciones de intenciones”. Con todo, el más contundente fue Miguel Ángel Revilla, quien en rueda de prensa posterior a la cita de Los Llanos confirmó el “importante cambio de ambiente” que percibió en torno al todavía aspirante a ocupar la planta noble de Génova 13. “Pasaban todos a consultar y a recibir instrucciones como si fuera el auténtico prior de ese convento”, ejemplificó el dicharachero mandatario cántabro. “Ya se nota que hay un candidato”, ratificó. A diferencia del Vaticano, eso sí, en la congregación popular no hace falta esperar al cónclave para mostrar a España que tienen fumata blanca.